Carro ardeu no Túnel do Grilo e provocou congestionamentos no trânsito

Paulo Lourenço Hoje às 19:48

Um automóvel ligeiro ardeu, na tarde desta segunda-feira, no interior do Túnel do Grilo, Loures, obrigando ao corte total da circulação durante as operações de combate às chamas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa adiantou ao JN que o alerta foi dado pelas 18.15 horas. Apesar do grande aparato e muito fumo, os bombeiros conseguiram extinguir as chamas rapidamente, tendo os ocupantes da viatura abandonado a mesma sem incidentes, pelo que não se registaram feridos.

O trânsito naquele túnel da CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa), já na saída norte da capital e no concelho de Loures, teve de ser interrompido, dando origem a grandes filas nos dois sentidos.

Pelas 19.30 horas, a circulação continuava condicionada, mas já a caminho da normalização, informou a mesma fonte.