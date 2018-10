Ana Vitória Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Um homem barricou-se este sábado na sua casa em São João do Tojal, no concelho de Loures, depois de ter tentado alvejar um familiar que conseguiu escapar ileso e avisar as autoridades.

Fonte do Comando Metropolitano da GNR de Lisboa adiantou aao JN que deslocou para o local vários elementosno que estão a tentar resolver a situação.