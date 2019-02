Um morto em atropelamento ferroviário no apeadeiro da Bobadela

Ontem às 23:43 Facebook

Uma pessoa morreu, esta quinta-feira, colhida por um comboio, no apeadeiro de Bobadela, concelho de Loures, na linha ferroviária do Norte.

"O alerta foi dado às 22:57 para um atropelamento ferroviário no apeadeiro de Bobadela, no sentido Norte-Sul, provocando um morto", informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

A circulação está interrompida devido ao acidente, explicou a mesma fonte, cerca das 23.30 horas.

Para o local da ocorrência deslocaram-se 11 operacionais apoiados por cinco veículos dos bombeiros de Sacavém, Instituto Nacional de Emergência Médica, PSP e Infraestruturas de Portugal.