ONG cria programa para combater o absentismo escolar em Camarate

A ONG Ajuda em Ação criou um projeto cujo objetivo é a promoção da qualidade da aprendizagem escolar, da equidade e do combate ao absentismo escolar. "A Minha Escola é Cool" foi implementado no Agrupamento de Escolas de Camarate, no concelho de Loures, onde cerca de 61% dos alunos recebem ajuda da ação social escolar devido às dificuldades económicas a que estão sujeitos.

"Há que individualizar e dar uma atenção exclusiva à criança, o que significa que crianças com necessidades diferentes devem ter uma atenção e acompanhamento diferente", defende Mário Baudouin, diretor de programas da Ajuda em Ação, em comunicado, explicando que foi através desta premissa que o programa "A Minha Escola é Cool" nasceu, em 2019.

O programa promove diversas atividades de desenvolvimento pessoal que "visam a aquisição de competências para melhorar os comportamentos a nível do autocontrolo e reconhecimento das emoções, para uma conduta social mais participativa e integrada na vida escolar e, no futuro, maior facilidade de progressão social".

Apoio a alunos e a professores

Uma destas atividades é uma oficina de Escrita Criativa, sendo um dos seus objetivos facilitar a aprendizagem do português, uma vez que existe uma grande comunidade estrangeira na escola. Esta atividade pretende ainda promover a evolução emocional "entre aquilo que a criança está a sentir, a forma como se expressa e como os outros a veem".

Por outro lado, a elevada taxa de absentismo escolar e a indisciplina dos alunos terão sido algumas das problemáticas apontadas pelo agrupamento de escolas como fatores que dificultam a aquisição de aprendizagens com qualidade.

Assim, para ajudar os alunos do 2º e 3º ciclos com uma "maior desregulação comportamental e dificuldade de integração escolar", a Ajuda em Ação integrou um animador sociocultural que promove, por exemplo, atividades lúdicas e a manutenção e decoração do espaço de convívio dos alunos.

Além disso, para concretizar os objetivos do projeto, a Ajuda em Ação desenvolve ações que envolvem toda a comunidade escolar como a formação a educadores, professores, técnicos e assistentes operacionais sobre Educação Positiva.

"A verdade é que acreditamos que a solução está nas pessoas, e por isso é importante criar oportunidades que lhes permitam desenvolver todo o seu potencial para, assim, alcançarem um futuro melhor", afirma Mário Baudouin.

Para o diretor de programas da Ajuda em Ação, se as famílias passam por muitas dificuldades financeiras, sociais e de saúde e não as conseguem resolver, as futuras gerações vão estar sujeitas a uma situação de cada vez maior dificuldade em sair deste contexto frágil. "A escola continua a ser o mecanismo permanente pelo qual a saída da pobreza é possível", conclui.

O Agrupamento de Escolas de Camarate é constituído pela escola EB 2,3 Mário de Sá Carneiro (escola sede), pelas escolas do primeiro ciclo Escola EB1/JI nº1 de Camarate; EB1 nº2 de Camarate, EB1/JI de Fetais; EB1 nº4 de Camarate; EB1 nº5 de Camarate; e Centro Escolar EB1/JI da Quinta das Mós. Todas estas escolas beneficiam do projeto "A Minha Escola é Cool", que pretende ser uma ação educativa a longo prazo.