Urgência de obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo vai encerrar até sábado de manhã

A urgência de ginecologia/obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, vai estar encerrada entre as 14 horas desta sexta-feira e as 8 horas de sábado, de acordo com um comunicado enviado às redações pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

A mesma nota refere que as grávidas devem dirigir-se e /ou serão encaminhadas para outras unidades da rede da cidade de Lisboa.

Os restantes serviços de ginecologia/obstetrícia da região de Lisboa e Vale do Tejo estão a funcionar dentro da normalidade, mas a ARSLVT recorda que "poderão existir limitações em algumas unidades hospitalares". "Alguns hospitais, num determinado período do dia, poderão ativar o desvio de CODU/INEM, um mecanismo utilizado há anos na gestão da procura pelo SNS. Os hospitais que, por períodos transitórios, acionam o desvio de CODU mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios. Neste caso, as grávidas transportadas pelo CODU/INEM serão encaminhadas para outras unidades da Região, as quais assegurarão a resposta e o funcionamento em rede", lê-se.