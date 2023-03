Segurança Social já transferiu 32 idosos do lar encerrado na Lourinhã

A secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, afirmou esta manhã que dos 61 utentes do lar Delicado Raminho, em Vimeiro, Lourinhã, mandado encerrar pela Segurança Social, 32 foram recolocados em novas Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI).

Em declarações ao Fórum da TSF, Ana Sofia Antunes explicou que 50% dos idosos a residir no lar da Lourinhã foram lá colocados pelas famílias e os restantes pela Segurança Social, na sequência de encerramento de outras respostas sociais ou por necessitarem de cuidados continuados.

Para que se possa "encerrar o mais rapidamente o lar", a secretária de Estado diz que estão a "ajudar as famílias a encontrar outras alternativas, procurando soluções na zona da Lourinhã, no distrito de Lisboa e de Santarém".

Confrontada com a possibilidade de tornar obrigatória a denúncia de irregularidades em ERPI, Ana Sofia Antunes admitiu ponderar essa possibilidade, tendo em conta que os idosos são um "público vulnerável".

Atualmente, existem 2512 lares licenciados, dos quais 2000 têm acordos com a Segurança Social. A secretária de Estado adiantou ainda que, em 2022, foram efetuadas 7225 visitas técnicas (1453) e de fiscalização. Quando são detetadas irregularidades, explicou que os lares são acompanhados para verificar se as corrigiram. "Se não, podem ser tomadas medidas mais drásticas, como o encerramento." No total, existem 15 mil respostas sociais licenciadas.