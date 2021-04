Camião embate em duas casas e condutor morre em Mafra

Sofia Cristino Hoje às 10:34 Facebook

Um homem "com idade entre 35 e 40 anos" morreu na madrugada desta terça-feira, quando o camião que conduzia despistou-se numa descida acentuada, na Estrada Nacional (EN) 9, e embateu em duas casas, em Cheleiros, Mafra.

O motorista perdeu a vida, mas não há feridos entre os moradores. A estrada onde aconteceu o acidente está cortada desde as 00h03, hora do acidente, e prevê-se que só reabra pelas 13 horas, adiantou ao JN João Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mafra, que está neste momento no local. "Estamos à espera de gruas para remover os destroços".

João Ferreira avança ainda que "houve danos consideráveis" na estrutura das habitações. "Um engenheiro da Proteção Civil de Mafra está a avaliar a estrutura dos dois edifícios para tomarmos decisões a seguir", explicou o comandante.