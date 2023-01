Campismo da Ericeira fecha após promover casas de 30 mil euros

Decisão da Autarquia de Mafra não teve em conta investimento de utentes em "mobile homes", vendidas até dezembro e que serão retiradas até fevereiro. Cerca de 400 campistas contestam decisão e reúnem para tomar medidas.

O Parque de Campismo da Ericeira, o Ericeira Camping, vai encerrar. Os 400 utentes dizem-se perplexos, dado que, até ao início deste mês, a empresa municipal que gere o parque, Giatur, promoveu a venda no espaço de casas modulares (pré-fabricadas) no valor de 30 mil euros. A decisão foi tomada pela autarquia de Mafra, no passado dia 7, dia em que a Giatur foi informada do fecho. Este domingo, os campistas reúnem com os advogados para decidir se avançam ou não para tribunal.

A promoção da venda das "mobile homes" esteve na página do parque até aquela data e agora, os utentes foram informados que têm de retirar os seus pertences até ao final de fevereiro sem que alguns tenham sequer recebido as casas. De acordo com um documento apresentado pelos campistas e a que o JN teve acesso, contabilizam-se 78 casas pré-fabricadas adquiridas pelos utentes desde 2005 a uma empresa de Loures que a Giatur indicava para a aquisição do modelo autorizado. A última foi instalada em novembro e houve até quem tenha contraído empréstimo para comprar outra em dezembro.

Os utentes já contactaram com advogados para reagir ao encerramento. Este sábado, houve a primeira reunião para a entrega de documentos e este domingo, serão discutidas formas de luta, entre elas o recurso aos tribunais. Em cima da mesa estará a entrada de uma providência cautelar contra a decisão do fecho. Os contestatários alegam que não podem ser despejados desta forma, que têm que ser notificados com prazo de três meses e que há pessoas a morar no parque de campismo, sem residência alternativa.