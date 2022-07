Em fase de rescaldo fogo em Mafra que consumiu mais de 300 hectares

JN/Agências Hoje às 00:56 Facebook

O incêndio que deflagrou no domingo no concelho de Mafra está em fase de rescaldo, depois de ter consumido uma área superior a 300 hectares, adiantou à Lusa o presidente da autarquia do distrito de Lisboa.

"O processo de rescaldo vai ocorrer durante toda a noite e o incêndio para nós só acabará quando for dado por terminado o processo de rescaldo", explicou o presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva.

O fogo, que deflagrou pelas 15:30 de domingo em Avessada, concelho de Mafra, afetou as freguesias de Malveira e Venda do Pinheiro, e terá consumido uma área superior a 300 hectares, segundo as primeiras estimativas.

Hélder Sousa Silva adiantou ainda à Lusa que não se registaram feridos e que até ao momento não foi reportado nenhum dano em casas de habitação.

"Estaremos ainda durante a noite a fazer o rescaldo e, por isso, ainda não fizemos um reconhecimento a todo o perímetro. Mas há, claro, um dano relativo ao ambiente, que todos constatamos e lamentamos", frisou.

O autarca referiu também que foi possível preservar todas as explorações agrícolas, principalmente de gado bovino, que se encontravam no caminho do fogo.

Hélder Sousa Silva agradeceu ainda a "dedicação e organização" das equipas de combate que "prestaram serviço público essencialmente à preservação de vidas humanas e dos bens materiais".

E agradeceu ainda o empenho de outros municípios, em particular o vizinho de Loures, pela "coordenação de meios e disponibilidade na cedência de máquinas de rasto".

De acordo com a informação disponível às 00:15 no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo mobilizava 512 operacionais, apoiados por 151 viaturas.

O presidente da Câmara de Mafra explicou também que neste momento está a decorrer a substituição de meios de combate e o processo de alimentação às equipas e o reabastecimento das viaturas.