Ex-utentes do campismo da Ericeira já têm solução de habitação

Os cinco utentes do Parque de Campismo da Ericeira, em Mafra, que estavam em risco de ficar sem abrigo devido ao encerramento do espaço já encontraram novas habitações.

Duas pessoas estão numa habitação cedida gratuitamente por uma instituição de Mafra até à conclusão das obras de requalificação da casa entretanto arrendada e outros três conseguiram assegurar alojamento junto da sua rede de suporte.

A Câmara de Mafra deliberou, na última sexta feira, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Masterplan para o Parque de Campismo e para o Parque Verde Urbano da Ericeira. Os trabalhos de requalificação, bem como de reorganização dos espaços, decorrerão de forma faseada, num investimento de 843 mil euros.

Valorizar património arbóreo

A intervenção prevê a conservação e valorização do património arbóreo existente para a criação de um espaço verde que vai ter zonas de lazer (espaço de jogo e recreio para as crianças, parque de merendas, parque canino, anfiteatro e bar/café), equipamentos desportivos (zona parcialmente coberta para prática de várias modalidades, zona para bicicletas, patins e skate, escalada, circuito de manutenção, equipamentos de fitness, entre outros).

Quanto à remoção de equipamentos dos utentes e na sequência da prorrogação do prazo disponibilizada até final de abril, a autarquia informa que 20 mobilehomes ainda continuam no parque, assim como 17 tendas caravanas, mas já com data programada de saída.