Um homem morreu esta quinta-feira quando tentava ajudar as duas filhas menores, de nove e 12 anos, em dificuldades no mar da praia da Calada, perto da vila da Ericeira, no concelho de Mafra.

O homem, de 45 anos, foi retirado da água, em paragem cardiorrespiratória, por dois surfistas. Uma enfermeira que estava na mesma praia, não vigiada, fez as primeiras manobras de suporto básico de vida, que depois foram continuadas pelos bombeiros que entretanto foram acionados.

"Apesar das manobras de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o Delegado de Saúde declarado o óbito no local", informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As duas crianças foram transportadas por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Ericeira para o Hospital de Santa Maria, "em situação estável, acompanhadas pela mãe", refere ainda a AMN.

"O corpo da vítima, estrangeira", foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários da Ericeira para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, acompanhado por elementos da Polícia Marítima e pelo INEM.

Segundo apurou o JN, a vítima estava acompanhado da família, de origem britânica, a passar férias em Portugal.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima prestou apoio aos familiares da vítima e a um dos surfistas que retirou o homem da água.

Homem morre afogado ao salvar as filhas menores em praia da Ericeira Foto: André Luís Alves / Global Imagens

O alerta foi recebido pelas 14.41 horas, através de Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, tendo sido de imediato ativados para o local o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e elementos do projeto "SeaWatch" com recurso a uma viatura Amarok.

Para o local foram também ativadas três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Ericeira e duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação do INEM de Torres Vedras, acrescenta a ANM.

O Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.