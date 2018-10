A21 e e Linha do Oeste cortadas junto à Malveira devido a incêndio

Hoje às 17:06 Facebook

A Autoestrada de Mafra (A21), no distrito de Lisboa, está cortada ao trânsito nos dois sentidos entre Venda do Pinheiro e Malveira devido a um incêndio, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal.

De acordo com a mesma fonte, também a circulação de comboios na Linha do Oeste está cortada entre as estações de Malveira e Pero Negro.

O fogo em Jerumelo, no Milharado, concelho de Mafra, era combatido às 16.30 de este sábado por 114 operacionais e três meios aéreos, ajudados por 32 veículos.

O corte aconteceu perto das 16 horas devido à proximidade do incêndio à via férrea, acrescentou.