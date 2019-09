Colisão entre carro e autocarro faz 11 feridos em Mafra

Ivo Neto e Inês Banha Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A colisão entre um automóvel e um autocarro fez 11 feridos, esta sexta-feira, na Malveira, em Mafra. O condutor do veículo ligeiro e dois passageiros do pesado estão em estado grave e foram transferidos para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No autocarro seguiam dez pessoas de nacionalidade francesa, apurou o JN junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. De acordo com fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), um outro passageiro foi transportado, com ferimentos ligeiros, para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Os restantes foram apenas avaliados no local.

O alerta foi dado às 14.13 horas e para o local deslocaram-se 42 operacionais apoiados por 19 veículos, entre elementos do INEM e os Bombeiros Voluntários da Malveira, de Mafra, e de Montelavar.

Pelas 15.30 horas, a circulação na Estrada da Avessada encontrava-se interrompida.