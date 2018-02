Manuscritos encontrados no manto de Nossa Senhora são pedidos de ajuda divina

Hoje às 19:08 Facebook

Os manuscritos descobertos recentemente no interior do manto da imagem de Nossa Senhora da Soledade, em Mafra, "foram escritos por jovens raparigas" invocando a intercessão divina.

"Tratam-se de pedios a N. S. da Soledade feitos por sete mulheres diferentes, sendo duas delas irmãs, que se presume fossem bordadoras da Sirgueiria Bello, Jorge & Santos, loja estabelecida no Rossio, em Lisboa", lê-se no comunicado da RVISSM enviado à agência Lusa.

Segundo o mesmo comunicado, este estabelecimento comercial "era fornecedor da Casa Real, e o enquadramento cronológico do manto remete para a última década do século XIX, período em que os reis de Portugal foram juízes honorários da RVISSM".

No passado dia 24 de janeiro, esta congregação anunciou a descoberta de sete manuscritos no interior do manto de seda, bordado a ouro, da imagem de Nossa Senhora da Soledade, da Basílica de Mafra, na sequência dos trabalhos de restauro.

O facto de terem sido descobertos sete manuscritos, tornou "o achado notável", referiu na ocasião a irmandade, segundo a qual "é habitual encontrar inscrições neste tipo de peças, mas sete documentos, e de mãos diferentes", tornava "o caso verdadeiramente notável".

Os documentos encontravam-se dobrados em quatro partes e cosidos aos bordados do manto, e aquando da sua descoberta já se suspeitava que fossem "pedidos de graças a Nossa Senhora ou algo do género".

Num dos manuscritos descoberto e agora decifrados, pode ler-se: "Minha querida Mãe Santíssima, pelo vosso grande amor, pelo vosso filho nosso pai, vos peço que me deis muita saúde e trabalho, que os meus inimigos nunca me possam fazer mal nem aos meus, que a minha mãe Santíssima me salve a minha alma e que o poder de Nossa Senhora nunca me faça cair na miséria, acuda-me nas minhas aflições pelo vosso santo coração".

Noutro manuscrito está escrito: "Minha Mãe Santíssima, nesta petição vos peço que deis saúde a minha mãe, ao Jorge e a minha avó. Que me deis sempre inteligência e que nos exames fique sempre bem. Para que me guarde de todos os perigos".

Os restantes documentos "têm pedidos da mesma natureza, e pela forma como são feitos, pode-se supor que foram escritos por jovens raparigas" daquele estabelecimento comercial.

Os documentos "serão devidamente acondicionados e guardados no arquivo da Irmandade e o manto voltará a ser exposto na Basílica de Mafra, no próximo dia 25 de fevereiro, por ocasião da procissão do Senhor Jesus dos Passos, assim como na Sexta-Feira Santa, dia 30 de março, na procissão do Enterro do Senhor", afirma a RVISSM.

A imagem de Nossa Senhora da Soledade é datada de 1773.