Ministro da Agricultura vai retirar caça da Tapada de Mafra

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou, esta quarta-feira, que irá alterar o estatuto da Tapada de Mafra, para proibir a caça.

"Com muita caça há menos animais e menos visitação", disse o governante ouvido numa comissão parlamentar, destacando que "a Tapada é um bem de dimensão nacional que deve continuar sob a gestão maioritária do Estado".

De acordo com o relatório de contas da Tapada de Mafra, esta fechou 2017 com um resultado positivo de mais de 80 mil euros, quando 2016 tinha encerrado com 39 mil euros negativos. Face a 2016, as receitas aumentaram 63% e as despesas diminuíram 4,45%.

Em 2017, a Tapada foi visitada por 68 mil pessoas, quando em 2015 tinham lá passado 83 mil.