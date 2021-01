Proteção Civil de Mafra pede encerramento de escolas

Sofia Cristino Hoje às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A comissão municipal da Proteção Civil de Mafra solicitou, esta terça-feira, à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e ao Instituto da Segurança Social que diligenciem, junto da Direção-Geral da Saúde, a suspensão da atividade letiva presencial nas escolas e creches de Mafra.

A situação epidemiológica da covid-19 em meio escolar no concelho de Mafra agravou-se, "verificando-se que, à data presente, existem 75 turmas em isolamento profilático e cinco em avaliação, abrangendo cerca de 2000 crianças e alunos, para além do pessoal docente e não docente", lê-se na deliberação.

O aumento do número de casos introduz "uma pressão crescente no sistema de saúde, pondo em causa a capacidade de resposta aos restantes casos existentes na comunidade" e "induz uma significativa perturbação nas dinâmicas escolar e familiar", lê-se ainda no documento assinado pelo presidente da comissão municipal de Proteção Civil de Mafra, Hélder Sousa Silva, que também é o presidente da Câmara de Mafra.

A comissão municipal da Proteção Civil de Mafra esteve reunida durante esta terça-feira, depois de ouvir os diretores dos agrupamentos de escolas.