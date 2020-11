Queda de utente revelou surto com 23 infetados em lar na Malveira

JN/Agências Hoje às 17:43 Facebook

Vinte e três pessoas estão com covid-19 no lar privado de São Pedro na Malveira, no concelho de Mafra, sendo 20 utentes e três funcionários, todos assintomáticos.

Questionado pela agência Lusa, o gerente Vasco Fernandes confirmou que existe um surto na estrutura residencial para pessoas seniores, com 20 utentes e três funcionários infetados, estando todos "assintomáticos".

O primeiro caso surgiu em 25 de outubro, na sequência de uma utente ter caído, ficado ferida e ter sido transportada ao hospital, onde foi sujeita ao teste de diagnóstico da covid-19, cujo resultado veio a dar positivo e foi revelado na quinta-feira, contou.

Na segunda-feira, os 27 utentes e nove funcionários do lar foram todos testados e 23 vieram a apresentar teste positivo, tendo os resultados sido conhecidos na terça-feira.

Além das medidas previstas no plano de contingência, já em vigor, o lar separou os utentes por espaços diferentes, em função de terem tido teste positivo ou negativo.

Como estão assintomáticos, os três funcionários infetados estão a dar apoio aos utentes, cujo teste foi positivo.

A agência Lusa pediu dados sobre este surto à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, mas não obteve resposta até este momento.