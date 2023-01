Utentes que vivem em parque de campismo na Ericeira vão ter resposta social

Rogério Matos Hoje às 19:40 Facebook

Os utentes que vivem no Ericeira Camping, e que correm o risco de ficar sem abrigo com o encerramento definitivo do equipamento, vão ser acompanhados pela autarquia de Mafra e Segurança Social para não ficarem na rua.

A informação foi transmitida por Hélder Silva, presidente da Câmara, a Rui Cortez, advogado de cerca de 50 campistas.

O advogado que reuniu na quinta-feira com o presidente da Câmara, diz que a decisão de encerrar o parque é definitiva, mas que o "autarca não quer deixar ninguém sem abrigo". "Os utentes vão sair, mas de forma digna". São cinco as pessoas que vivem permanentemente no parque, entre os quais uma grávida e uma mulher acamada.