Avaria interrompe circulação na Linha Amarela do Metro entre Odivelas e Campo Grande

A circulação na Linha Amarela do metro de Lisboa ficou interrompida desde as 17.36 horas devido a uma avaria na sinalização, entre as estações de Odivelas e do Campo Grande, disse à agência Lusa fonte da empresa.

A circulação ficou normalizada às 18.22 horas.

Segundo a mesma fonte, "não existe previsão" para a normalização da circulação entre as estações de Odivelas e do Campo Grande, podendo ocorrer "a qualquer momento".

Numa nota na página da Internet, o Metropolitano de Lisboa admite que a interrupção da linha "poderá ser prolongada".

A empresa pediu compreensão a todos os passageiros.

A Linha Amarela liga o concelho de Odivelas ao de Lisboa.