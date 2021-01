Cortes de água irritam moradores de Odivelas

Sofia Cristino Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Moradores de Odivelas criticam cortes frequentes de água "sem aviso". Câmara diz que informa interrupções "sempre que estão programadas".

Vários moradores de Odivelas acordaram, segunda-feira, sem água, um corte que se prolongou durante mais de cinco horas, e dizem não terem recebido aviso prévio da suspensão. Desde que começaram as obras de requalificação da Avenida D. Dinis, no centro da cidade, há quase um ano, as interrupções no abastecimento de água são frequentes e, por vezes, duram várias horas, queixam-se. "Temos de ter sempre água de reserva em casa", garante Tânia Santos, moradora no Bairro das Patameiras.

Os cortes de água já não são novidade para a população do centro de Odivelas, mas, nos últimos meses, "a situação piorou imenso", lamenta Tânia Santos. "Já acontecia mas, desde o verão, tem sido pelo menos três vezes por mês, de manhã ou de tarde ou em ambos os períodos", diz. A falta de informação sobre as interrupções é outra das queixas. "É raro avisarem e, por vezes, o período é superior a cinco horas, como foi esta segunda-feira", explica Rita Gourgel, também residente.

"Avisam no dia"

Quando a autarquia avisa, os moradores queixam-se de "não acertar" com os horários. "Na última vez diziam que o corte seria a partir das 9.00 e às 8.00 já o tinham feito", exemplifica Rita Gourgel. Carmo Rodrigues, outro habitante, confirma-o. "Não é a primeira vez que cortam e avisam só no próprio dia. Houve dias que diziam que a água voltava às 14 horas e só vinha ao final do dia. Compreendemos que estejam a renovar os canos, mas só pedimos que nos avisem com antecedência", pede.

A Câmara de Odivelas diz ao JN que "tem comunicado aos munícipes os cortes de água sempre que estão programados", mas remete mais esclarecimentos para os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas. Acrescenta ainda que as obras na Avenida D. Dinis deverão estar concluídas no próximo mês.