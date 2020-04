Dois corços à solta surpreenderam moradores em Odivelas

Sofia Cristino Hoje às 21:53 Facebook

Dois corços apareceram, na manhã deste sábado, no bairro de Codivel, em Odivelas, surpreendendo os moradores. Vários fotografaram e filmaram os animais, pensando inicialmente que eram veados, e partilharam depois nas redes sociais.

"Nunca tal tinha acontecido, nunca os vi por aqui", conta João Boavida, que testemunhou o momento. O vereador da Proteção Civil da Câmara de Odivelas e responsável pelo gabinete veterinário municipal, João António, confirma. "O meu telemóvel não parou de tocar de manhã. Nunca tinha acontecido uma situação destas, com estes animais na via pública. Sempre surge qualquer coisa para nos animar o dia, como dois bambis a passearem no centro de Odivelas", diz.

Esta manhã de sábado apareceram em Odivelas dois animais parecidos a veados, mas "pequenos e sem armações". "Aparentavam estar de boa saúde. Foram vistos pelos técnicos dos nossos serviços municipais e pela PSP. As indicações que nos deram foram no sentido de os deixarmos voltarem ao seu habitat natural", explica João António. Ainda não se sabe de onde surgiram, mas o autarca suspeita que poderão ter vindo da Quinta do Holandês, "uma quinta aqui perto com animais exóticos" ou da Tapada de Mafra ou "de alguém que faz criação". "Não podemos afirmar com certeza de onde vieram", diz.

João António avisa ainda que "poderão surgir outros animais na cidade que não estamos habituados a ver". "Estes e outros animais exóticos podem começar a aparecer mais nos centros urbanos. A PSP alertou-nos que uma vez que há menos poluição, com todo este novo panorama que estamos a viver, acabam por sair dos seus esconderijos e habitat natural para virem desbravar", explica. "À volta de Odivelas há várias serras, como Sintra, Costa da Luz, Caneças, entre outras, e é natural que voltem a aparecer outros animais exóticos", adverte.

O morador no bairro de Codivel João Boavida também acredita que os animais selvagens poderão ter surgido das redondezas. "Odivelas é uma zona urbana, mas temos Caneças e outras mais saloias, com menos densidade urbanística, de onde poderão ter vindo", arrisca. "Foi engraçado, porque um casal cruzou-se com os animais e, quando perceberam que estes estavam a dirigir-se para o centro da cidade, afastaram-nos para evitar que fossem atropelados. Sempre que os estivemos a observar não se sentiram assustados nem ameaçados", recorda.