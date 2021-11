Funcionárias de centro paroquial de Odivelas contra "carga excessiva" de trabalho

Sofia Cristino Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Trabalhadoras acusam instituição de Odivelas de ameaçar não pagar salários caso não cumpram horários.

Dezoito funcionárias do apoio domiciliário do Centro Comunitário Paroquial de Famões, em Odivelas, estiveram, esta quinta-feira, concentradas em frente à instituição contra "a carga horária excessiva" e a reivindicarem mudanças nas escalas de trabalho. As trabalhadoras acusam a direção da IPSS de lhes ter imposto, a partir de outubro, "12 horas de trabalho diárias com apenas um dia de descanso semanal" que já levou cinco a apresentarem baixa médica e duas a demitirem-se.

Helena Martins, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFOSSRA), disse ao JN que as funcionárias chegam a trabalhar 47 horas por semana e estão "numa situação de desgaste muito elevado". "A pandemia também agravou a condição dos doentes, com um elevado grau de dependência. É um trabalho muito exigente a nível físico e com a penosidade dos horários a condição das trabalhadoras foi-se agravando", explicou.

Segundo a sindicalista, praticam horários das 8 às 20 horas, e o facto de estarem a trabalhar poucas funcionárias para "um grande número de utentes", tem levado à degradação do estado de saúde destas. Helena Martins revela ainda que quando a direção apresentou a nova escala horária as trabalhadoras recusaram-se a realizá-la alegando que era "ilegal". "Após a reação das funcionárias, a direção informou-as, por email, que se o fizessem não receberiam o salário no final do mês. O receio que a ameaça fosse concretizada levou-as a realizarem este horário, acreditando sempre que a direção ia voltar atrás", denuncia.

O JN tentou contactar o Centro Paroquial de Famões, mas sem sucesso.