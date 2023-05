Governo e Câmara pagam novas instalações da PSP em Odivelas

JN/Agências Hoje às 18:47 Facebook

A Câmara de Odivelas e a a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna assinaram esta sexta-feira um protocolo para financiamento das novas instalações da Divisão da Polícia de Segurança Pública de Odivelas e para a requalificação da Esquadra da PSP da Pontinha.



No caso da divisão policial será um investimento de 10,2 milhões de euros, a realizar entre 2023 e 2025, dos quais 60% serão suportados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e 40% ficarão a cargo do município.

Esse edifício, segundo o ministério, vai permitir reorganizar o dispositivo policial no Município, com ganhos de operacionalidade e na gestão de recursos, ao permitir concentrar os serviços da Divisão da PSP, os efetivos da 71.ª e 73.ª esquadras e das estruturas especializadas de Trânsito, Investigação Criminal, Intervenção e Fiscalização Policial (agora na Divisão da PSP em Loures).

As obras de requalificação da Esquadra da PSP na Pontinha implicam um investimento aproximado de 560 mil euros, repartidos entre a SGMAI e a Câmara de Odivelas.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, elogiou o edil, Hugo Martins. "A assinatura destes contratos teve muito que ver com a capacidade do presidente da Câmara para nos sensibilizar para este objetivo, acalentado desde 2009. E foi esta disponibilidade da Câmara que permitiu que pudéssemos avançar com esta rapidez na atual legislatura. Esta decisão da autarquia de assumir 40% do investimento foi muito relevante e poderá ser replicada noutras partes do país", afirmou o governante.

José Luís Carneiro lembrou que "existe um plano de investimentos até 2026 de 607 milhões de euros, já autorizados pelo Conselho de Ministros, e o mesmo poderá ser incrementado por via da comparticipação dos municípios em alguns investimentos".