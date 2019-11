Homem encontrado morto no rio da Costa em Odivelas

Hoje às 12:50 Facebook

O corpo de um homem de cerca de 50 anos foi, esta quarta-feira, encontrado no rio da Costa, perto do IC17-CRIL, no concelho de Odivelas, informou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa.

De acordo com o CDOS, o corpo da vítima já foi retirado.

À Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local por suspeita de crime.

A PSP acrescentou que, pelas 12:30, era aguardada a presença da delegada de saúde.

O alerta para a ocorrência de "busca e resgate aquático de pessoas" foi dado às 09:30 e encontram-se no local 23 operacionais, apoiados por nove veículos, de acordo com a informação disponibilizada no sítio da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).