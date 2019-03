Acidente com três feridos fecha circulação na CREL

Hoje às 21:51 Facebook

Um acidente que envolveu três veículos ligeiros de passageiros obrigou ao encerramento de uma das faixas da A9 - Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL) este domingo à noite. Estão confirmados três feridos ligeiros.

De acordo com a GNR, o acidente ocorreu pelas 20.35 horas, ao quilómetro 15,5 desta via, no sentido Sul-Norte (Estádio Nacional - Alverca).

A mesma fonte adiantou que a origem do acidente pode ter sido num dos veículos que se terá despistado e do qual terá resultado a colisão com as outras duas viaturas.

O transito esteve encerrado mais de duas horas neste sentido, por causa dos trabalhos de limpeza, mas as autoridades começaram entretanto a desviar a circulação.

Além da GNR, acorreram ao local a Brisa (concessionária da autoestrada), os bombeiros voluntários de Belas e os de Caneças, num total de 12 operacionais apoiados por seis veículos, adiantou por seu lado o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Os três feridos tiveram de receber tratamento hospitalar, acrescentou o CDOS de Lisboa, sem precisar as unidades para onde foram transportados.