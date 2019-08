Fogo em bairro na Pontinha, Odivelas, sem vítimas nem danos em casas

Hoje às 19:49, atualizado às 21:50 Facebook

O fogo que deflagrou, esta quinta-feira, numa zona de mato no Bairro de Santa Maria, na Pontinha, obrigou à retirada de moradores das casas, por precaução, mas não afetou habitações nem causou vítimas.

"Não há vítimas e não há casas afetadas", assegurou à Lusa o coordenador da Proteção Civil Municipal de Odivelas, Fernando Moraes, assinalando, sem avançar com números, que, por indicação da Polícia de Segurança Publica (PSP) e da própria Proteção Civil, moradores foram retirados por precaução das suas habitações, para evitar a inalação de fumos.

Fernando Moraes adiantou que as pessoas poderão regressar às suas residências logo que o incêndio esteja extinto.

O coordenador da Proteção Civil Municipal de Odivelas estimou que mais de metade do fogo estava dominado cerca das 21:00, não antevendo demora para o seu controlo na totalidade.

O incêndio, com o alerta dado as 18:24 e que lavra numa zona de mato na União de Freguesias de Pontinha e Famões, em Odivelas, no distrito de Lisboa, pelas 21:09 mobilizava 146 operacionais e 44 veículos de acordo com sítio oficial da Internet da Proteção Civil.