Polícias foram jantar e deixaram carros a bloquear estrada em Lisboa

Um carro patrulha e um reboque da Polícia Municipal de Lisboa foram deixados mal estacionados e bloquearam, na noite de quarta-feira, a passagem de um autocarro na zona da Pontinha, no concelho de Odivelas, em Lisboa.

Um cidadão que passava na rua, Paulo Batista, testemunhou o sucedido e partilhou no Facebook um vídeo a mostrar a manobra do autocarro da Carris, impedido de passar devido aos veículos mal estacionados. Segundo o autor das imagens, os agentes estavam a jantar num restaurante próximo do local.

Os veículos estavam estacionados num local sinalizado como de estacionamento proibido. Paulo Batista refere durante o vídeo que os moradores são multados caso estacionem naquela zona e que os agentes parecem estar acima da lei.

O vídeo tem quase duas mil reações e mais de oito mil partilhas, com centenas de comentários a criticar os polícias, mas também a afirmar que o autor do vídeo deveria ter agido para ajudar a resolver a situação.