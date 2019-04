Jovem morre em despiste durante a madrugada em Odivelas

Hoje às 11:34 Facebook

O despiste de uma viatura ligeira durante a madrugada desta quinta-feira, em Odivelas, provocou a morte a um jovem de 25 anos e deixou outro homem ferido, disse fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o despiste ocorreu na rua Heróis de Chaimite, em Odivelas (distrito de Lisboa), tendo o alerta sido dado cerca das 4 horas.

Tanto a vítima mortal como o ferido eram passageiros do veículo.

O condutor do veículo, também do sexo masculino, foi transportado ao hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com ferimentos ligeiros, segundo disse a mesma fonte à Lusa.