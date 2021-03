Odivelas lança apoio de 1,2 milhões para empresas e famílias

JN/Agências Hoje às 15:42 Facebook

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou o "Programa Estamos Juntos", um conjunto de medidas de apoio extraordinário às famílias, às instituições sociais, às associações desportivas, culturais e juvenis e ao tecido empresarial local, no valor de 1.2 milhões de euros.

Este programa tem como objetivo combater as consequências da pandemia covid-19 e contempla mais de 900 mil euros para empresas, 310 mil euros para famílias e instituições sociais e 36 mil euros para apoio ao movimento associativo.

Entre as medidas contempladas, estão a isenção de juros de mora nas rendas da habitação social, a moratória das taxas municipais de urbanização, a Isenção de pagamento das rendas dos espaços municipais e a suspensão das taxas relativas à ocupação de espaço público do Licenciamento Zero, entre outras.

Será também criado um fundo municipal de emergência empresarial, no valor de meio milhão de euros.

Este fundo contempla empresas que tenham tido um volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros e uma quebra de receitas igual ou superior a 35%, em 2020, que terão acesso a:

-Apoio à tesouraria a fundo perdido no valor de cem mil euros.

-Apoio à Modernização e Resiliência no Valor de 400 mil euros.

Para Hugo Martins, presidente da Câmara Municipal de Odivelas, "o agravamento da situação de emergência verificada nos últimos meses e o agudizar das consequências económicas e sociais" levou a que a autarquia criasse estes programas.