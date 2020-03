Quartel dos bombeiros de Caneças encerrado após contacto com infetado

JN/Agências Hoje às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Quartel dos Bombeiros Voluntários de Caneças, no concelho de Odivelas, está encerrado até à próxima segunda-feira, devido ao contacto com um doente infetado com Covid-19.

"Os 15 operacionais encontram-se em isolamento até indicação do delegado de saúde, a fim de se analisar a sua efetiva situação", referiu a presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças, numa nota enviada à Lusa.

Célia Croca ressalvou que todos os bombeiros estão bem, "não havendo motivos para alarme".

"O socorro à população de Caneças está adequadamente garantido pelas restantes corporações de bombeiros do concelho", assegurou a responsável.

O concelho de Odivelas localiza-se no distrito de Lisboa.