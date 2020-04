Seis infetados numa quinta em Odivelas onde vivem 24 pessoas

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

Seis de 24 pessoas hospedadas numa quinta em Caneças testaram positivo para a Covid-19.

O delegado de saúde dos concelhos de Loures e Odivelas, José Calado, disse à agência que no domingo já tinha sido detetada a doença em três pessoas da mesma família e, esta segunda-feira, após um teste às restantes 21, foram diagnosticados mais três casos.

"Durante esta tarde iremos reavaliar a situação e decidir o que iremos fazer", apontou.

No domingo, fonte da Câmara Municipal de Odivelas tinha explicado que as pessoas estavam alojadas num espaço privado alugado a terceiros e que tem estado a acompanhar o caso "desde o início, em articulação com a PSP".