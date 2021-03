Trabalhador morre após cair num prédio em construção

Sofia Cristino Hoje às 17:48 Facebook

Um trabalhador, de 26 anos, morreu esta manhã de quinta-feira, e outro, de 24 anos, ficou ligeiramente ferido, após cair num prédio em construção, na Avenida Amália Rodrigues, Ramada, em Odivelas.

"O elevador que estava no exterior do edifício, e servia de apoio aos trabalhos, transportava uma palete de materiais de construção. Quando eles tentaram retirá-la, o elevador partiu e caíram", explica Rui Silva, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Odivelas.

As circunstâncias em que aconteceu o acidente estão a ser investigadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho e pela Polícia Judiciária.

O alerta foi dado pelas 9.43 horas. O socorro foi prestado por nove agentes da PSP de Caneças, 11 operacionais dos Bombeiros de Odivelas, três elementos da Proteção Civil de Odivelas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Beatriz Ângelo, para onde foi transportado o ferido ligeiro.