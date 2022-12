Aproximar os jovens dos polícias: "Pensávamos que eram maus, agora são amigos"

Projeto pioneiro e único no Mundo junta jovens de bairros e polícias há três anos e meio, em esquadra de Caxias, para quebrar distâncias e estigmas.

Há três anos e meio, a esquadra da PSP de Caxias, Oeiras, abriu as portas aos jovens do bairro Francisco Sá Carneiro e outros do concelho, para que perdessem o medo dos polícias. Se no início "olhavam de lado" para os agentes e "mal lhes falavam", hoje dão-lhes abraços e veem-nos como "amigos". Através do projeto "Gira no Bairro", da associação Mundos de Papel, "o único no Mundo deste género", dois agentes dão apoio psicológico, ajudam nos trabalhos escolares, são treinadores de futebol e monitores em colónias de férias, atividades que os aproximam dos mais novos e da comunidade.

Mara, 14 anos, saía da escola e andava pelo bairro "a dar um giro". Numa dessas voltas, viu crianças junto à esquadra de Caxias e entrou. Gostou de ali estar e, agora, vai todos os dias. "Pensávamos que os polícias eram maus, mas depois começámos a conviver com eles e agora são como amigos", conta a adolescente.