Autocarro arde em Oeiras: não há feridos entre os 25 passageiros

Um autocarro articulado da Vimeca/Lisboa Transportes, onde seguiam 25 passageiros, ardeu, esta tarde de sexta-feira, perto do parque empresarial Lagoas Park, em Porto Salvo, em Oeiras.

O condutor apercebeu-se a tempo do fumo e conseguiu salvar os passageiros. "O autocarro estava todo a arder, ficou completamente destruído. O motorista apercebeu-se do fumo a sair das traseiras da viatura e parou-a. Conseguiu tirar as pessoas e foram todos para uma zona segura", explica ao JN o adjunto de Comando dos Bombeiros de Oeiras, Vítor Pato.

O alerta foi dado pelas 14.40 horas e, à chegada da corporação de bombeiros, "a viatura já estava toda tomada pelas chamas". "Fizemos a extinção do fogo, não conseguimos salvar nada do autocarro", avança Vítor Pato. A Vimeca enviou outro autocarro para os passageiros seguirem o destino.

No local estiveram os Bombeiros de Oeiras e de Paço de Arcos, seis veículos e 14 bombeiros. As causas do incidente ainda não são conhecidas. "As autoridades estão a investigar", diz o adjunto de Comando dos Bombeiros de Oeiras.