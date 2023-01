Cadela percorreu 25 quilómetros por terra e dois no rio até ser resgatada na ilha do Farol do Bugio

Maria Anabela Silva Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Tina fugiu de casa no Seixal com medo dos foguetes na noite de passagem de ano. Ninguém sabe como foi ter à ilha do Farol do Bugio, em Oeiras, onde a Autoridade Marítima demorou quatro dias para a resgatar das rochas.

Uma cadela, que desapareceu na noite de passagem de ano de casa dos donos, no Seixal, foi resgatada pela Autoridade Marítima no Farol do Bugio, em Oeiras, que fica numa pequena ilha na foz do Tejo. Tina terá percorrido cerca de 25 quilómetros entre o Seixal e as margens do rio e depois quase mais dois quilómetros (uma milha) até à ilha onde se encontra o Farol do Bugio.

Os donos já estão identificados, prevendo-se que o reencontro com Tina, que está à guarda do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Animais de Companhia do Município de Oeiras, possa ocorrer amanhã, segunda-feira.

PUB

Por esclarecer estão as circunstâncias em que a cadela foi parar ao Farol do Bugio. "É uma incógnita", assumiu este domingo ao JN o comandante Pedro Miranda de Castro, Diretor de Faróis. A Autoridade Marítima tomou conhecimento da presença do animal na pequena ilha na terça-feira, mas só na passada sexta-feira se consumou o resgate.

"Sempre que se tentava uma aproximação, ela fugia e escondia-se entre as pedras. Deixávamos comida e água", conta o comandante que, entretanto, tinha batizado a cadela com o nome de Bugio, dando que o animal não possuía chip que o pudesse identificar.

Depois de várias tentativas de resgate, as autoridades marítimas envolvidas (Direção de Faróis e comando local da Polícia Marítima de Lisboa) pediram ajuda ao CRO de Oeiras, que arranjou uma gaiola para recolher o canídeo. Segundo Pedro Miranda de Castro, a cadela estava "a tremer" e assustada, mas "nada agressiva". "Peguei-a ao colo e levei-a para a embarcação. Apesar de ainda revelar medo, percebia-se a sua meiguice", conta o comandante.

Já em terra, Tina permaneceu algum tempo nas instalações da Direção de Faróis, sendo depois encaminhada para o CRO de Oeiras, onde foi examinada, desparasitada e chipada.

Partilha nas redes ajudou a encontrar os donos

Entretanto, a partilha de uma publicação feita nas redes sociais, dando conta do desaparecimento de uma cadela na zona do Seixal, permitiu perceber que se tratava do mesmo animal e identificar os donos. "Uma feliz coincidência", diz Pedro Miranda de Castro, adiantado que, segundo a informação recolhida, a cadela chama-se Tina e fugiu na noite de Passagem de Ano com "medo dos foguetes". Terá depois percorrido cerca de 25 quilómetros, entre o Seixal e as margens do Tejo.

Ninguém sabe como acabou no Forte de São Lourenço da Cabeça (Farol do Bugio), localizado em pleno Tejo, a uma milha da costa. "O pelo não tinha indícios de água salgada, que pudessem mostrar que foi a nadar. Mas a água da chuva também pode ter lavado o pelo", refere o Diretor de Faróis.