Clássicos de todo o Mundo aceleram em Oeiras

Arranca esta quarta-feira, em Oeiras, o FIVA World Rally Portugal 2023, um dos principais eventos de automóveis clássicos do mundo. Estarão em prova 166 viaturas que, ao longo de cinco dias, percorrerão estradas de Oeiras, Cascais, Sintra, Palmela, Mafra e Lisboa.

A prova é organizada pela Portugal Classic e pelo Clube Português de Automóveis Antigos, e é o principal evento do calendário da Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA - Federação Internacional de Veículos Antigos).

As oito etapas arrancam do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras e, para além da competição, haverá ainda a possibilidade de ver, esta quinta-feira, uma exposição de veículos clássicos no Largo São João Baptista, em Palmela, entre as 12 e as 15 horas.

PUB

Na sexta-feira, os carros estarão em Sintra, junto ao Palácio, das 10.30 às 11.30 horas, e no Palácio Nacional de Mafra, das 12.30 às 15 horas. No mesmo dia, entre as 16 a 17 horas, a exposição pode ser vista em Cascais, junto à Fortaleza.

A Praça do Comércio, em Lisboa, vai receber os clássicos entre as 12.30 e as 15 horas de sábado, seguindo depois, para o Museu Nacional dos Coches (das 15.30 às 17 horas).

A prova mais emocionante vai acontecer na Marginal de Oeiras, este domingo, com uma "power stage" que começará às 10.30 horas