Condutor foge depois de atropelar rapaz de 14 anos na passadeira junto a escola

Um rapaz de 14 anos foi atropelado, esta sexta-feira à tarde, junto a uma escola, em Paço de Arcos, concelho de Oeiras. O condutor do veículo envolvido no acidente fugiu.

A vítima foi atropelada na passadeira, na rua Luciano Cordeiro, junto à Escola Secundária Luís Freitas Branco, do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, informou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos. O condutor fugiu do local depois do acidente, ocorrido por volta das 16.30 horas.

De acordo com a corporação, a criança ficou com ferimentos considerados ligeiros, tendo sido transportada ao Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa, "por precaução".

No local, além de meios dos bombeiros, esteve também a PSP.