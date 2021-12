Despiste de Ferrari corta A5 durante três horas

Sofia Cristino Hoje às 13:22 Facebook

O despiste de um Ferrari cortou, na madrugada de quinta-feira, durante três horas, a A5 junto à estação de serviço de Oeiras.

O acidente, ocorrido no sentido Lisboa-Cascais, provocou ferimentos ligeiros no condutor que, após ter sido avaliado, se recusou a ser transportado para o hospital.

"Houve destroços do carro que foram projetados para a faixa contrária, no sentido Cascais-Lisboa, mas não atingiram mais nenhum veículo. Foi um despiste muito violento, poderia ter tido outras consequências", diz ao JN Pedro Dias, 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora que estiveram no local.

Apesar da A5 ter estado fechada, segundo a GNR o trânsito não parou, tendo sido desviado pela área de serviço de Oeiras. "As vias foram cortadas para se remover o veículo mas o trânsito nunca esteve comprometido", explica João Gaspar, das Relações Públicas da GNR.

O acidente aconteceu pela 1 hora e no local estiveram os Bombeiros de Linda-a-Pastora, a GNR, a Brisa e uma viatura médica de emergência do Hospital São Francisco Xavier. A via esteve a ser limpa até às 2.30 horas e o trânsito na A5 foi completamente retomado às 3.49 horas.