Erro informático leva centenas de idosos à vacina ao mesmo tempo

JN Hoje às 14:58, atualizado às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A vacinação contra a covid-19 gerou grande confusão esta terça-feira, num posto em Carnaxide, onde se formaram filas com centenas de pessoas.

Face ao ajuntamento, formaram-se longas filas, durante a parte da manhã, com várias dezenas de idosos à porta do pavilhão desportivo Carlos Queiroz, ao sol e em pé, avança a SIC,

Em causa esteve um "erro informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - responsável pela convocatória de munícipes para serem vacinados - que fez a marcação de 400 utentes para a mesma hora, provocando o atraso em todo o processo", esclareceu a Autarquia, confirmando o que antes já tinha dito autarca de Oeiras, Isaltino Morais, que se deslocou ao local.

"Em poucos minutos chegaram ao local mais elementos da Proteção Civil de Oeiras e outros voluntários para dar assistência aos idosos, abriu-se um novo espaço de espera com mais 200 cadeiras, toldos para os proteger do sol e foram distribuídos lanches", adiantou a Câmara, em comunicado enviado às redações.

Questionado sobre o assunto, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, onde esta quarta-feira foi inoculado com a vacina da AstraZeneca, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde justificou o sucedido com a dimensão do processo. "Temos quase um milhão de pessoas com a primeira dose, é natural que haja dificuldades de organização. O importante é o esforço para melhorar", disse António Lacerda Sales.