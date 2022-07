Explosão e incêndio deixam andar inabitável em Algés

Um incêndio deflagrou na manhã desta quarta-feira, na Rua 1º de Maio, no Dafundo, em Algés, após uma explosão no último piso de um prédio de quatro andares, que ficou inabitável. Não há registo de feridos.

No piso que ardeu vivia apenas uma pessoa, um homem com cerca de 80 anos, que não estava em casa quando o fogo começou, por volta das 7.30 horas.

Segundo o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários do Dafundo, Rolando Lopes, "o andar ficou todo destruído, sem condições de ser habitado". O morador deverá ficar em casa de familiares, que já se encontram no local.

Por questões de segurança todos os moradores foram retirados do prédio, mas o incêndio não atingiu outros andares nem causou mais danos.

Os Bombeiros do Dafundo ainda se encontram no local.