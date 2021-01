Faculdade de Lisboa suspende exames presenciais após ajuntamento

César Castro Hoje às 19:22 Facebook

A concentração de um elevado número de estudantes na manhã desta terça-feira junto à entrada de um anfiteatro da Faculdade de Motricidade Humana (FHM) da Universidade de Lisboa para realização de um exame presencial motivou várias críticas por parte dos estudantes daquela instituição de Ensino Superior. Os alunos queixaram-se que não estavam asseguradas as condições que minimizassem o risco de contágio por covid-19.

Num vídeo divulgado esta terça-feira nas redes sociais, e enviado por vários utilizadores ao JN durante o dia, é possível ver muitos estudantes concentrados no mesmo espaço, depois de uma aparente falha de comunicação na organização do exame em causa.

Em comunicado enviado ao JN, a FHM esclareceu que a situação tratou-se "de um movimento pontual". No entanto, acrescentou que os órgãos responsáveis da FMH, depois de reunidos, "decidiram pela suspensão, a partir de amanhã, dos exames presenciais do primeiro semestre do ano letivo em curso, os quais se encontram adiados até data a indicar", referiu a instituição.

"Face à situação identificada, a FMH sempre adotou e adotará as medidas de responsabilização dos intervenientes, de acordo com previsto no seu plano de contingência", termina o comunicado.