Farmácias de Oeiras já fizeram 8439 testes. Só 25 deram positivo

Sofia Cristino Hoje às 19:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Oeiras, já foram realizados 8439 testes à covid-19: 6375 em farmácias e 2064 numa carrinha que anda pelo concelho. Desde que arrancou o plano de testagem para moradores, a 5 de abril, 25 deram positivo.

O programa de testagem está a ser realizado em 19 farmácias de Oeiras, através de um protocolo entre o município, a Associação Nacional de Farmácias e a FARMINVEST. Cada morador pode fazer dois testes por mês, de 14 em 14 dias, bastando marcar nas farmácias ou deslocando-se à unidade móvel, que estará em locais estratégicos do concelho até 4 de junho.

As freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias foram aquelas onde houve mais procura por testes (3321), seguidas de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo (2.263), Carnaxide e Queijas (1.801), Barcarena (515) e Porto Salvo (539). O número de pedidos de testes também tem vindo a crescer. "Verificou-se que no mês de abril foram realizados 3288 testes (1959 testes pelas farmácias e 1329 pela unidade móvel) e até 23 de maio foram realizados 5151 (4416 testes pelas farmácias e 735 pela unidade móvel)", avança a autarquia.

A Câmara de Oeiras acredita que este aumento, de abril para maio, estará relacionado com a "adesão gradual das farmácias ao programa de testagem, visto termos iniciado o programa com apenas cinco farmácias aderentes e neste momento já dispomos de 20 farmácias no concelho".

Desde o arranque do plano de testagem foram identificados apenas 25 testes positivos, "cinco pelas farmácias e 20 pela unidade móvel". "Os resultados positivos foram residuais face ao número de testes realizados, não tendo havido um aumento significativo de casos registados do mês de abril para o mês de maio", explica o município.