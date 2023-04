Filha guarda cadáver do pai em casa durante anos em Linda-a-Velha

Duas pessoas foram encontradas mortas em avançado estado de decomposição, na tarde deste domingo, dentro de casa, em Linda-a-Velha, concelho de Oeiras. Pai e filha terão morrido com anos de diferença, pelo que, tudo indica, a filha viveu anos com o cadáver do pai, dentro da habitação.

O alerta para o caso foi dado cerca das 14.50 horas. Alertados pelos vizinhos para um "cheiro nauseabundo" vindo da habitação, situada na Avenida Tomás Ribeiro, na freguesia de Linda-a-Velha, os bombeiros acorreram ao local para uma abertura de porta, adiantaram ao JN fontes da PSP e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Lá chegados, os operacionais depararam-se com os corpos de duas pessoas "em avançado estado de decomposição". As vítimas são um homem e uma mulher, pai e filha, apurou o JN.

PUB

No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Dafundo, com três veículos, e a PSP.

A Polícia Judiciária também foi acionada.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os dois cadáveres morreram com anos de diferença e a última a falecer foi a filha. Sabe-se que o pai morreu há anos e a morte da filha foi mais recente. Por isso, as autoridades acreditam que a filha conviveu com o cadáver do progenitor durante anos.

As perícias de medicina legal que os técnicos do Laboratório de Polícia Científica da PJ irão realizar serão determinantes para confirmar essa tese e estabelecer as datas das respetivas mortes.