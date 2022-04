Homem morre atropelado por comboio em Oeiras

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, esta manhã de sexta-feira, atropelado por um comboio, a 500 metros da Estação de Paço de Arcos, no sentido Lisboa-Cascais. A circulação de comboios esteve interrompida durante uma hora, tendo sido restabelecida pelas 11.30 horas.

"Deduzimos que a vítima mortal terá entrado a meio do comboio, uma vez que o maquinista não se apercebeu. O maquinista que o descobriu seguia num comboio que ia para reparação, mais devagar, e por isso conseguiu avistar um corpo na linha. Não sabemos exatamente quando foi atropelado", explica ao JN o adjunto de Comando dos Bombeiros de Oeiras, Vítor Pato.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa recebeu o alerta por volta das 10.30 horas. O óbito foi declarado no local, onde estiveram as corporações de bombeiros de Oeiras e de Paço de Arcos, a PSP de Oeiras e a VMER do Hospital de São Francisco Xavier.