Homem morre em praia de Oeiras

Um homem de 81 anos morreu na tarde desta terça-feira, após ter entrado em paragem cardiorrespiratória na praia de Santo Amaro de Oeiras, no concelho de Oeiras (Lisboa), informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Pelas 14.35 horas, o nadador-salvador de serviço na praia de Santo Amaro de Oeiras apercebeu-se que um homem que se encontrava a nadar se sentiu mal, tendo de imediato ido resgatar a vítima", adianta a AMN em comunicado.

De acordo com as autoridades, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória na areia, tendo o nadador-salvador assistido prontamente a vítima, iniciando as manobras de reanimação, até à chegada dos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Os elementos da VMER deram continuidade às manobras, mas não conseguiram reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local, segundo a AMN.

"Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo para a morgue do Cemitério da Guia", é acrescentado.

A ocorrência ficou a cargo do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa.