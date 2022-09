Inaugurado em Oeiras parque de escritórios que custou 120 milhões

Paulo Lourenço com agências Hoje às 19:22 Facebook

O World Trade Center (WTC) Lisboa, apresentado como um dos maiores centros de negócios do país, foi inaugurado esta quarta-feira oficialmente em Carnaxide, no concelho de Oeiras. Este é o resultado de um investimento de 120 milhões de euros, que vai permitir ligar a Área Metropolitana da capital a cerca de 90 países.

Este é o primeiro projeto do género em Portugal, sendo que o próximo poderá surgir no Porto. O imponente centro acolhe sobretudo segmentos do comércio e serviços.

"Acreditámos sempre, mesmo com a incerteza do período da pandemia, que este seria um projeto com grande potencial para o país. Estamos hoje ainda mais orgulhosos por inaugurar oficialmente o World Trade Center, um espaço que se dirige a pessoas e empresas que procuram ver desenvolvidas as suas ideias e os seus negócios", adianta, em comunicado, Vasco Fonseca, diretor de operações da Foz Vintage, responsável pela construção do empreendimento.