Alunos denunciam frango cru servido em escola de Oeiras

No Dia Mundial da Alimentação, celebrado na passada segunda-feira, os encarregados de educação de alguns alunos da Escola Básica 2/3 Noronha de Feio, em Queijas, Oeiras, tornaram públicas imagens de uma refeição considerada imprópria servida aos filhos, na cantina.

Nas várias fotografias partilhadas nas redes sociais, veem-se pedaços de frango totalmente crus, servidos nos pratos das crianças.

A presidente da Associação de Pais do estabelecimento de ensino, Isabel Amaral Nunes, disse à TVI que se trata de "uma situação grave de saúde pública".

"Para mim, isto é impensável. Estamos a falar de crianças, de jovens, de comida, era impensável ver uma coisa destas no prato de uma criança. Isto é uma situação de saúde pública, isto é uma situação grave que se está a passar com as nossas crianças", afirmou.

A direção da Escola Básica 2/3 Noronha de Feio remete as culpas para a empresa privada responsável pela gestão do refeitório.

Segundo contou a mãe de um aluno do 2.º ano à estação, uma professora apercebeu-se de que o frango estava mal cozinhado e disse aos alunos para comerem só o arroz.

"Acontece, como se vê nas fotos partilhadas, que o sangue do frango já estava espalhado e muitos miúdos nem o arroz comeram, como foi o caso do meu filho", contou.

Outros jovens comeram o frango por não saberem "que fazia mal".

A nove de outubro, o JN noticiou um caso semelhante ocorrido em escolas de Oeiras, Amadora e Odivelas. Na altura, a Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais (Ferlap) denunciou a situação e tornou públicas uma série de fotografias tiradas por estudantes, onde se observavam doses de comida claramente insuficientes.

A pouca quantidade e má qualidade da alimentação escolar são, para a instituição, um problema nacional que precisa de maior atenção por parte das direções escolares.