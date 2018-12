Cadáver retirado de praia do concelho de Oeiras

Hoje às 13:14 Facebook

O corpo de um homem com 49 anos foi retirado esta quarta-feira da praia de Caxias, em Oeiras, no distrito de Lisboa, depois de um alerta cerca das 09.30 horas, informou a Polícia Marítima.

De acordo com o capitão do Porto de Lisboa, Coelho Gil, trata-se do cadáver de um homem que "se encontrava de calções e tinha deixado os seus pertences na praia".

Entre estes pertences estavam as chaves do carro, que se encontrava "nas imediações, permitindo a sua identificação pela PSP".

As causas da morte são desconhecidas, aguardando-se pelo resultado da autópsia, acrescentou o capitão, salientando que o Ministério Público autorizou a remoção do corpo.