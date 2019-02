Corpo de pescador encontrado na margem de rio em Oeiras

JN Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O corpo de um homem de 69 anos foi encontrado na tarde deste domingo numa das margens do Rio Jamor, na vila de Cruz Quebrada, em Oeiras. António Conceição era conhecido na zona como um pescador lúdico.

A Corporação de Bombeiros do Dafundo recebeu o alerta de populares que encontraram o corpo por volta das 15 horas e acorreu ao local com três viaturas e nove operacionais. Segundo disse ao JN fonte daquela corporação, o homem terá caído à água entre as 14 e as 15 horas deste domingo e não sobreviveu. Pessoas que vivem no local contaram aos bombeiros que António residia na área de Telheiras e que costumava ir até aquela zona para apanhar caranguejos.

Chegados ao local, os bombeiros do Dafundo retiraram o corpo da água e o óbito foi atestado pela equipa da VMER do Hospital de São Francisco Xavier. Foram ainda mobilizados para o local elementos da Polícia Marítima, para investigar as circunstâncias da morte.

O corpo será transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.