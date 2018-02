Embarcação vira em Paço de Arcos e obriga pescador a ser assistido

Paulo Lourenço e Ivo Neto Hoje às 10:49 Facebook

Dois pescadores foram resgatados do Tejo, depois de uma embarcação ter virado, esta segunda-feira, em Paço de Arcos, Oeiras. Um dos tripulantes foi transportado ao hospital por precaução.

Coelho Dias, comandante da Policia Marítima de Lisboa, explicou ao JN que o alerta foi recebido às 8.30 horas, dando conta de dois homens caídos no rio, na zona da praia da Torre, entre São Julião da Barra e o Bugio.

"Foram rapidamente recolhidos por uma embarcação nossa, que estava na zona, a acompanhar um barco de guerra que estava a entrar [no rio], e que os transportou para a Direção de faróis, junto à praia velha de Paço de Arcos, que era a zona mais próxima em terra", referiu o oficial.

Segundo o mesmo responsável, um dos pescadores apresentava sinais de hipotermia e foi transportado para o hospital. O outro não necessitou de assistência e manifestou intenção de acompanhar o reboque da embarcação, o que, no entanto, não foi possível, conforme lhe foi explicado pela Polícia Marítima.

Sobre as causas do acidente, Coelho Dias acredita que terá havido um "desequilíbrio ou um golpe de mar", até pelo vento que sopra com alguma intensidade esta segunda-feira naquela zona, a cerca de 15 quilómetros Oeste de Lisboa.

A embarcação de pesca, com cerca de sete metros de comprimento, foi, entretanto, rebocada para a Doca de Pedrouços.

No local, além dos Bombeiros de Paço de Arcos, estiveram elementos das capitanias dos portos de Cascais e Lisboa.